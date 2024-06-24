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Haydarpaşa Garı restorasyonunda yeni aşama! Örtüler kaldırıldı...

2010 yılında çıkan yangının ardından başlatılan Haydarpaşa Garı restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Uzun süredir örtü altında kalan tarihi garın son hali ilk kez gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 14:04
Haydarpaşa Garı restorasyonunda yeni aşama! Örtüler kaldırıldı...

İstanbul’un simgelerinden olan Haydarpaşa Garı, 2010 yılında çıkan büyük bir yangınla ağır hasar görmüştü. Bu üzücü olayın ardından restorasyon çalışmaları başlatılan gar, nihayet son aşamalara yaklaştı. Kadıköy Belediyesi ve Anıtlar Kurulu’nun onayıyla, orijinal yapısına sadık kalınarak yürütülen projede önemli bir adım atıldı ve binayı çevreleyen örtülerin bir bölümü kaldırıldı.

2016'da Başlayan Çalışmalarda Sona Yaklaşılıyor

2016 yılında başlayan çalışmalar, tarihi dokuyu koruma amacıyla büyük bir titizlikle yürütülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen yıl yaptığı incelemede, restorasyon çalışmalarının 2024 yılına kadar tamamlanacağını belirtmişti. Bu süreçte garın etrafındaki birlikte tarihi yapı ilk kez yeni görünümüyle görüntülendi.

haydarpaşa son ahli

28 Kasım 2010 tarihinde çıkan yangın, Haydarpaşa Garı’nda büyük hasara yol açtı. Yangının ardından hızlı bir şekilde restorasyon süreci başlatıldı. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan restorasyon projesi, Kadıköy Belediyesi ve Anıtlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Orijinal Haline Sadık Kalınarak Restorasyon

Restorasyon çalışmaları, tarihi garın orijinal haline sadık kalınarak yürütülüyor. Bu amaçla 2016 yılında başlatılan projede, tüm binanın aslına uygun bir şekilde yenilenmesi hedeflendi. Bakan Uraloğlu, çalışmaların titizlikle sürdüğünü ve tarihi dokuya zarar verilmeden restorasyonun tamamlanacağını belirtti.

Örtülerin Kaldırılmasıyla Gelen Görünüm

Tarihi Haydarpaşa Garı’nın çevresini kaplayan örtüler, yıllar süren restorasyon sürecinde merak konusu olmuştu. Restorasyonun son aşamasına gelinmesiyle birlikte, örtülerin bir kısmı kaldırıldı ve garın son hali ilk kez görüntülendi. Bu yeni görünüm, İstanbul halkı ve tarihe meraklı ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

haydarpaşa son hali

2024’te Tamamlanması Bekleniyor

Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaptığı açıklamada, restorasyonun 2024 yılı itibarıyla tamamlanacağını duyurmuştu. Yangında büyük hasar gören tarihi garın, restorasyon süreci boyunca tarihi dokusuna zarar verilmeden titizlikle çalışıldığını ifade eden Uraloğlu, garın 2024 yılında tamamen hazır hale geleceğini belirtti.

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