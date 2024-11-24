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Hayfa Belediye Başkanı'ndan Korkutan Açıklama: Şehir Ekonomisi Çöküşte

Hayfa Belediye Başkanı Yona Yahav, Hizbullah füzeleri nedeniyle kentteki dükkanların kapatıldığını ve ekonomik durumun 'zor' olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 23:27
Hayfa Belediye Başkanı'ndan Korkutan Açıklama: Şehir Ekonomisi Çöküşte

Hayfa Ekonomisinde Kritik Durum

İsrail’in kuzeyindeki Hayfa Belediye Başkanı Yona Yahav, Hizbullah füzeleri nedeniyle dükkânların kapanmasının ardından kentin ekonomik olarak oldukça zor bir süreçten geçtiğini açıkladı.

Knesset'e Giderek Durumu Anlatacak

İsrail merkezli i24 News kanalına konuşan Yahav, yarın Knesset’e giderek kentte yaşanan zor ekonomik durumu İsrail Parlamentosu üyelerine anlatacağını belirtti. Yahav, "Knesset Finans Komitesi ve İsrail, orada (Hayfa) ne kadar korkunç ve tehlikeli olayların yaşandığını anlamıyor veya bilmiyor. Hayfa hedef alınıyor; ekonomi çöküyor ve mağazalar kapatıldıktan sonra kent ekonomik olarak durgunlaşıyor," diye konuştu.

Roket Saldırıları Devam Ediyor

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine sık sık roketler fırlatılmakta. Bu roketlerin bir kısmı, İsrail hava savunma sistemi demir kubbe tarafından engellenirken, bazıları Hayfa'nın farklı noktalarına düşmektedir.

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam etmekte ve 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlemiştir.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 926'sı kadın ve çocuk, 220'si sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 3 bin 754 kişi hayatını kaybetmiş, 15 bin 626 kişi ise yaralanmıştır.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybetmiştir. Hizbullah, İsrail’e roket ve füzelerle karşılık vererek gerilimi artırmaktadır. İsrail tarafında ise çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmese de, tırmanan gerilim ortamı endişe yaratmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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