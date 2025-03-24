Hayfa'daki Araçla Ezme Girişiminde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Hayfa'da Trajedi: Araçla Ezme Girişimi

İsrail'in Hayfa kenti yakınlarındaki Yokneam bölgesinde meydana gelen araçla ezme girişiminde 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, yerel saatle gün içerisinde gerçekleşti.

Acil Yardım Servisinden Açıklama

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (Kızıl Davut Yıldızı) tarafından yapılan açıklamada, 75 yaşındaki bir İsrailli'nin bu trajik olay sırasında hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, araçla ezme girişiminde yaralanan bir başka kişinin tedavi altına alındığı ifade edildi.

Olayın Ayrıntıları

İsrail polisi, Yokneam'daki bir otobüs durağına gerçekleşen bu eylemin faili hakkında bilgiler verdi. Olayı gerçekleştiren kişinin, aracından inerek silahla ateş açtığı ve bu saldırının sonucu olarak bir kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi. Kaçan failin kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Bu olay, bölgedeki güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirirken, yerel halkta büyük bir üzüntü ve korkuya neden oldu.