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Hayrabolu'da 32. Ayçiçeği Festivali Coşkuyla Başladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 32. Ayçiçeği Festivali etkinlikleri başladı, yerel yönetim ve sanatçılar katıldı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 20:34
Hayrabolu'da 32. Ayçiçeği Festivali Coşkuyla Başladı

Hayrabolu'da 32. Ayçiçeği Festivali Başladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen 32. Ayçiçeği Festivali bugün başladı. Festival, Hükümet Konağı önünde yapılan resmi törenle açıldı.

Resmi Tören ve Konuşmalar

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, burada yaptığı konuşmada, festivallerin kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini vurguladı.

Hayrabolu'nun Tarım ve Kültür Vurgusu

Başoğlu, Hayrabolu'nun tarım, hayvancılık ve tarım ekipmanları üretiminde öne çıktığını belirterek, "Ayçiçek festivali, Trakya'nın en köklü etkinliklerinden birisidir. Bu festivalle hem bölgemizdeki tarımı hem de kültürel değerleri tanıtmayı hedefliyoruz," dedi.

Katılımcıların Yoğun İlgi Gösterdiği Etkinlikler

Festivalde, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da bir konuşma yaparak, festivallerin turizm açısından önemine dikkat çekti. Hacıoğlu, "Bu tür organizasyonlar, şehrimizin kültürel zenginliklerini tanıtmakta büyük rol oynamaktadır," ifadelerini kullandı.

Daha sonra, protokol üyeleri ve katılımcılar, Edirne Belediye Bandosu, Bulgaristan Karnobat Halk Topluluğu ve çeşitli halk oyunları ekipleriyle birlikte kortej yürüyüşü düzenledi. Bu yürüyüşte ayçiçeği kostümü giymiş katılımcılar dikkat çekti.

Festivaldeki Diğer Aktiviteler

Festival etkinlikleri arasında bisiklet turu, yelken yarışları, trap atışları ve lezzet yarışmaları yapılacak. Ayrıca, ünlü sanatçılar Suzan Kardeş, Eypio ve Zara sahne alacak. Festival, 18 Ağustos'ta sona erecek.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali" başladı. Etkinlikte, protokol...

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali" başladı. Etkinlikte, protokol üyeleri, Edirne Belediye Bandosu, Bulgaristan Karnobat Halk Topluluğu, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar kortej yürüyüşü yaptı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali" başladı. Etkinlikte, protokol...

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali" başladı. Etkinlikte, protokol üyeleri, Edirne Belediye Bandosu, Bulgaristan Karnobat Halk Topluluğu, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar kortej yürüyüşü yaptı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali" başladı. Etkinlikte, protokol...

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali" başladı. Etkinlikte, protokol üyeleri, Edirne Belediye Bandosu, Bulgaristan Karnobat Halk Topluluğu, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar kortej yürüyüşü yaptı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali" başladı. Etkinlikte, protokol...

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali" başladı. Etkinlikte, protokol üyeleri, Edirne Belediye Bandosu, Bulgaristan Karnobat Halk Topluluğu, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar kortej yürüyüşü yaptı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali" başladı. Etkinlikte, protokol...

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali" başladı. Etkinlikte, protokol üyeleri, Edirne Belediye Bandosu, Bulgaristan Karnobat Halk Topluluğu, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar kortej yürüyüşü yaptı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali" başladı. Etkinlikte, protokol...

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali" başladı. Etkinlikte, protokol üyeleri, Edirne Belediye Bandosu, Bulgaristan Karnobat Halk Topluluğu, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar kortej yürüyüşü yaptı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali" başladı. Etkinlikte, protokol...

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali" başladı. Etkinlikte, protokol üyeleri, Edirne Belediye Bandosu, Bulgaristan Karnobat Halk Topluluğu, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar kortej yürüyüşü yaptı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali" başladı. Etkinlikte, protokol...

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali" başladı. Etkinlikte, protokol üyeleri, Edirne Belediye Bandosu, Bulgaristan Karnobat Halk Topluluğu, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar kortej yürüyüşü yaptı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali" başladı. Etkinlikte, protokol...

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali" başladı. Etkinlikte, protokol üyeleri, Edirne Belediye Bandosu, Bulgaristan Karnobat Halk Topluluğu, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar kortej yürüyüşü yaptı.

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