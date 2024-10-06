Hayrabolu'daki Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Yangın Paniği

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi, İlyas Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, çevrede büyük paniğe yol açtı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak askeri bir kışlanın bahçesine sıçradı.

Bölgeye Acil Müdahale

Yangının çıktığına dair ihbarın yapılmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Yangın söndürme çalışmalarında, itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri de aktif olarak görev aldı.

Müdahaleyi gerçekleştiren ekipler, yangını kontrol altına alarak alevlerin yayılmasını önlemeyi başardı. Yangının sebebiyle ilgili araştırmaların devam ettiği belirtildi.