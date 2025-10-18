HAYTEKFEST 2025’te Geleceği Şekillendiren 10 Proje Seçildi

MAKÜ ev sahipliğindeki Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali tamamlandı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali'nde (HAYTEKFEST 2025) geleceğe yön verecek projeler yarıştı.

Festivalde ilk 10’a giren projeler, üniversitenin Teknokent Kuluçka Merkezi’nde projelerini geliştirme ve yer tahsisi imkanı elde edecek.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, birçok projenin katılımcı firmalarla iş ağı geliştirme fırsatı bulduğunu belirtti. Dalgar, “Bu projelerin, ciddi bir jüriden geçerek hayata geçirilebilir nitelikte oldukları uzmanlar tarafından tescillenmiş oldu. Bence en önemli kısmı da burası. Dereceye giren proje sahipleri, herhangi bir sektörle buluştuklarında projelerinin ciddi şekilde değerlendirileceği ve yatırım alma potansiyellerinin çok daha yüksek olduğu da böylece tescillenmiş oldu.” dedi.

Dalgar, organizasyonun ülkenin yararına somut ürünler ve katkılar ortaya koyacağını temenni ederek, festivali daha güçlü şekilde sürdürüp Burdur ve üniversiteyi bu alanın merkezinde tutacaklarını kaydetti.

Birinci olan proje: “Sığırların Memelerinde Bovine Herpesviruslar Sonucu Gelişen Lezyonların Tedavisinde Kullanılan Topikal Krem (Monherpes)” çalışmasıyla Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kale birinci oldu. Kale, HAYTEKFEST’te birçok firmayla tanışma imkanı bulduklarını bildirdi.

Kale, geliştirdikleri projede, uçuğa benzer bir virüs olan “Herpesvirusların” tedavisinin bulunmadığını belirterek, geliştirdikleri kremle bu virüsün etkilerini geriletmeyi başardıklarını anlattı.

Kale, şunları kaydetti:

“Patent bir virüs yani vücuda girdiğinde sinirlerde gizli kalıyor. Herhangi bir bağışıklık düştüğünde ve hayvana uzun tedaviler yapıldığında hayvana yapılan aşılama, ilaç tedavileri sonuçsuz kalıyor. Bizde hayvanların memelerinde şekillenen ve sonra büyüyen lezyonların meme sağımı, enfeksiyona ulaşmasını süt sağım makinalarının bunun içine girememesi ve zamanla memenin körleşmesine yol açabileceği için topikal dış tanı uygulamalı krem geliştirdik.”

İkinci olan proje: “Günebakan: Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisiyle Endüstriyel Boyutta Otonom Gıda Kurutma Sistemi” ile Theta Temiz Enerji Teknolojileri Limited Şirketi Kurucusu Doğukan Emre Yükmen ikincilik kazandı. Yükmen, ürünlerini seri üretime kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti ve projenin kurutulacak gıdaları kapalı, hijyenik ve gıda güvenliği normlarına uygun şekilde kurutmayı sağladığını vurguladı. Yükmen, “Çok yüksek enerji gereksinimi olan kurutma prosesini enerjiden bağımsız hale getirmiş oluyoruz. Bu da müşterilerimize ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor.” dedi.

Festivalin ilk 10 projeleri: “Sürdürülebilir Akuaponik Sistemler için Akıllı Su Döngüsü ve Filtrasyon Mimarisi”, “Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Yeni Bir Tuzak”, “Büyükbaş Besi Hayvancılığı için Çoklu Yapay Zeka Optimizasyonu ve Karar Destek Sistemi”, “PEWDet V1: Tarımsal Alanlarda Zararlı Tespiti için Akıllı Erken Uyarı Sistemi”, “Kümes Hayvanları için Çok Amaçlı Otonom Robot Tasarımı ve Geliştirilmesi”, “Organik Atıkların Fonksiyonel Ürünlere Dönüştürülmesi”, “Bitki Koruma Robotu” ve “Otonom Çapa Makinesi Taşıma Sistemi (CaTS)” projeleri festivalin ilk 10’u arasında yer aldı.

HAYTEKFEST 2025 ödül töreninin ardından sona erdi.

