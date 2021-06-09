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Hayvan hakları yasası çıktı mı? Hayvan hakları yasasında son durum ne? Talimat geldi: Meclis kapanmadan çıkarın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan haklarının meclis kapanmadan çıkarılması gerektiğini belirtmişti. Peki Hayvan hakları yasası çıktı mı? Yasada son durum ne? İşte tüm detaylar…

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:53
Hayvan hakları yasası çıktı mı? Hayvan hakları yasasında son durum ne? Talimat geldi: Meclis kapanmadan çıkarın!
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Son yıllarda hayvanlara uygulanan şiddetin artması nedeniyle birçok insan ve siyasetçi hayvanları koruyacak bir yasanın çıkması gerektiğini söylemişti. Toplumdan çıkan bu seslerin üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bazı milletvekilleri de hayvan yasalarından bahsetmişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen MYK toplantısında da hayvan hakları yasası ana gündem maddesini oluşturdu. AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da yasa ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Erdoğan toplantıdaki konuşmasında, hayvan hakları yasasının Meclis tatile girmeden önce yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtti. Hali hazırda Hayvan Hakları Yasası’nın Temmuz ayı içerisinde Meclis’te görüşülmesi bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesi ile beraber hayvanlar daha kapsamlı yaptırımlar ile korunmuş olacak.

Yasaya göre evcil hayvanlara çip takılacak ve bu hayvanların sokağa atılması halinde çip yardımıyla köpeğin sahibi bulunacak ve cezai işlem uygulanacak. Ayrıca tehlikeli ırkların alımı, satımı ve sokakta önlemsiz gezdirilmesine de yaptırım uygulanacak.


Son Güncelleme: 09.06.2021 11:53
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanHayvan Hakları YasasıTürkiye Büyük Millet Meclisi
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