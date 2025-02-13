Hayvancılık Bilgi Yarışması: Dereceye Girenlere Yem Hediye Edildi

Hayvancılıkla Geçinen Veliler Bilgi Yarışmasına Katıldı

Trabzon'un Tonya ilçesinde, hayvancılıkla geçinen velilerin katıldığı bilgi yarışmasında dereceye girenlere yem hediye edildi. İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tonya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Veliler Yarışıyor" isimli yarışma, Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Yarışma Detayları ve Ödüller

Yarışmaya, ilçedeki 7 okuldan 21 veli katıldı. Jüri üyeleri, katılımcılara hayvancılık ve yöreye ait çeşitli sorular yöneltti. Sorulara en fazla doğru yanıtı vererek birinci olan üç kişilik gruba üç çuval yem, ikinci ve üçüncü olan gruba ise üç çuval buğday kepeği hediye edildi.

Başkan Beşel: "Kültüre Katkı Sağlıyor"

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, bu tür etkinliklerin yöre kültürünü tanıtmaya yönelik önemli katkı sağladığını belirtti. Beşel, "Ekonomik yönden Tonya'mızın en önemli uğraş alanı hayvancılık. Yem ve kepek ödülü konulurken, hayvancılığımıza ve ekonomimize katkı amaçlanmıştır," dedi.

Kültürel Değerlerin Aktarımı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrah Demiral, okulların kültür aktarımındaki rolüne vurgu yaparak, "Velilerimizin kültürünü öğrencilerimize aktarımı noktasında yola çıktık," ifadesini kullandı. Yarışmaya katılan velilerin en az bir baş hayvan sahibi olmalarını talep ettiklerini vurgulayan Demiral, hayvancılığa destek vermek amacıyla kepek ve yem hediye ettiklerini belirtti.

Katılımcıların Düşünceleri

Yarışmada birinci olan Hüsna Başkan, elde ettikleri başarıdan dolayı mutluluğunu dile getirirken, Fatma Siyah da yarışma ödülünün hayvan yemi olduğunu öğrendiğinde sevindiğini belirtti. Siyah, "Biz tarım ve hayvancılıkla uğraştığımız için sorular bize yönelikti ve kolaydı," ifadelerini kullandı.

Yarışma programına, Tonya Kaymakamı Timur Büyükçe, Cumhuriyet Savcısı Elif Canbaz ile çok sayıda öğrenci, öğretmen, veli ve vatandaş katıldı.

Trabzon'un Tonya ilçesinde hayvancılıkla geçinen velilerin katıldığı bilgi yarışmasında, dereceye girenlere yem hediye edildi. Yarışma öncesinde halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Trabzon'un Tonya ilçesinde hayvancılıkla geçinen velilerin katıldığı bilgi yarışmasında, dereceye girenlere yem hediye edildi. Yarışma öncesinde halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.