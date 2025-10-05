Hayye: 'Gazze'deki katliam evlat acımı unutturuyor' — Doha'da 9 Eylül saldırısından sağ kurtuldu

Halil el-Hayye, Doha'daki 9 Eylül suikast girişiminden sonra ilk kez göründü; oğlunu kaybeden Hayye, Gazze'deki katliamın acısını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 12:55
Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da İsrail'in düzenlediği suikast girişiminden bu yana ilk kez görüntülendi.

İsrail'in saldırısında oğlunu kaybeden Hayye, Hamas tarafından yayımlanan videoda "Gazze'deki katliam ve yıkım, evlat acımı unutturuyor." dedi.

Hayye, ayrıca "Benim için işgalci İsrail tarafından öldürülen herhangi bir Filistinli çocuk ile kendi çocuklarım arasında bir fark yok." ifadesini kullandı.

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısında Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisi hayatını kaybetmişti.

Katar saldırıyı kınamış ve "bu saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" duyurmuştu.

