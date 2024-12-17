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Hazar Denizi Geçişli Taşımacılıkta Yüzde 63 Artış

Hazar Denizi üzerinden taşınan yük hacmi, 11 ayda yüzde 63 artarak 4 milyon tonu aştı. Trans Hazar Koridoru büyümesini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:16
Hazar Denizi Geçişli Taşımacılıkta Yüzde 63 Artış

Hazar Denizi Üzerinden Taşınan Yük Hacmi Şaşırtıyor

Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru üzerinden taşınan yük hacmi, son 11 ayda yüzde 63 oranında artış göstererek 4 milyon tonu geçti.

Kazakistan Başbakanlığından Açıklama

Kazakistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Trans Hazar Koridoru istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Bu yılın ocak-kasım döneminde, koridor aracılığıyla taşınan yük hacminin %63 artmış olması dikkat çekici bir gelişme.

Konteyner Taşımacılığı da Yükselişte

2023 itibarıyla 2,76 milyon ton taşıma gerçekleştirilirken, konteyner taşımacılığı da 2,6 kat artarak 50,5 bin TEU (yirmi ayak eşdeğer birimi) seviyesine ulaştı.

Altyapı Yatırımları ve Yeni Koordinasyon Merkezi

2024 yılı için yapılacak altyapı geliştirme çalışmaları ile güzergahın işlevselliğinin artırılmasına yönelik olarak Trans Hazar Taşımacılık Koridoru Koordinasyon Merkezi faaliyete geçti. Bu yeni platform, Hazar Denizi'nin yer aldığı Orta Koridor'un rekabet gücünü artırmayı ve Avrupa ile Asya arasındaki teslimat süresini 15 güne indirmeyi hedefliyor.

Uluslararası İşbirliği

Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Çin gibi ülkelerin yanı sıra pek çok küresel şirket, Orta Koridor olarak bilinen bu taşımacılık ağına aktif bir şekilde katılıyor. Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru, Çin ile Avrupa ülkelerini Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden birbirine bağlıyor.

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