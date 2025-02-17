Hazar Denizi'nde Su Seviyesi 2 Meter Düşerek Endişeleri Artırdı

Hazar Denizi'nde Su Seviyesi Düşüşü Endişeleri Tetikliyor

Son 20 yılda su seviyesi yaklaşık 2 metre azalan Hazar Denizi'nin durumu, kıyıdaş ülkeleri ciddi şekilde endişelendiriyor. Dünyanın en büyük kapalı gölü olarak bilinen Hazar, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan ve İran gibi beş ülkenin kıyısında yer alıyor ve yaklaşık 370 bin kilometrekare alanı kaplıyor.

Ekolojik Tehditler ve Kayıplar

Daha önce 6 milyon yıl önce Antik Paratetis Okyanusu'nun bir parçası olan Hazar, günümüzde hala tam olarak araştırılmamış sırlarla dolu bir denizdir. 130’dan fazla nehrin aktığı bu denizde, kuzey ve güney bölümleri arasında su tuzluluğu ve derinlik farkları bulunmaktadır. Kuzey kısmında su daha az tuzlu olup ortalama derinliği 5 metreyi aşmazken, güney kısmında su tuzluluğu artmakta ve derinliği 1025 metreye kadar ulaşmaktadır.

Küresel ekosistem açısından hayati öneme sahip Hazar, zengin petrol yatakları ile de dikkat çekiyor. Toplam petrol rezervinin 48 milyar varil olduğu tahmin edilmektedir. Ancak Hazar'ın ekolojik durumu gözle görülür bir şekilde endişe yaratıyor. 2005 ila 2023 yılları arasında Hazar Denizi'nin su seviyesi 185 santimetre düşmüş ve bu nedenle 31 bin kilometrekarelik su alanı kaybedilmiştir.

Vadim Ni'nin Uyarıları

Save The Caspian Sea Ekolojik Hareketinin Kurucusu Vadim Ni, su seviyesinin düşmesinin ötesinde Hazar'ın iklimsel, çevresel ve ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Ni, "Özellikle denizin sığ olan Kazakistan tarafındaki kuzey kısmını kaybedebiliriz" dedi. Hazar'ın özgün balık ve bitki türlerinin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirten Ni, 200 milyon yıllık mersin balığı türünün %90 azaldığını ifade etti.

Çevre Aktivistlerinin Çalışmaları

Kazakistanlı çevre aktivisti Galina Çernova, Hazar'a daha fazla su gelmesi için nehir kenarındaki barajların inşa edilmesinin durdurulması gerektiğini savunuyor. Çernova, Hazar'da petrol üretiminin yoğun olduğu kıyılardaki ekosistem kaybının tehdit oluşturduğunu belirtti.

Hükümetin Yaklaşımları

Kazakistan Meclisi Milletvekili Sergey Ponomarev, Hazar Denizi'ndeki durumu yakından takip ettiklerini ve deniz seviyesinin düşmesinin, petrol yataklarına ulaşımı zorlaştırabileceğini ifade etti. Hazar Denizi Araştırma Enstitüsü'nün kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Ponomarev, "Gelecek sene Hazar Denizi'ne ilişkin yeni kanunlar geliştirmeye başlayacağız" diye ekledi.