DOLAR
34,96 0,01%
EURO
36,75 -0,03%
ALTIN
2.988,92 -0,41%
BITCOIN
3.655.451,18 -1,4%

Hazar Denizi’ndeki Biyoçeşitlilik İklim Değişikliği ve Kirlilikle Tehdit Altında

Hazar Denizi, iklim değişikliği ve kirlilik nedeniyle ciddi biyoçeşitlilik kaybı yaşıyor. Uzmanlar, bu durumu kıyı devletleri için kritik bir sorun olarak değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 12:00
Hazar Denizi’ndeki Biyoçeşitlilik İklim Değişikliği ve Kirlilikle Tehdit Altında

Hazar Denizi’nde Biyoçeşitlilik Krizi

Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Dr. Kenan Aslanlı, Hazar Denizi’nin biyolojik çeşitliliğinin iklim değişikliği ve kirlilik gibi faktörler nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirtti. Hazar Denizi, Kuzey'de Kazakistan, Kuzeybatı'da Rusya, Batı'da Azerbaycan, Güney'de İran ve Doğu'da Türkmenistan ile çevrili, en büyük kapalı su havzası olarak, dünya iç sularının yaklaşık %40'ını barındırıyor.

Kapalı Deniz ve Ekosistem

Kapalı bir deniz olması ile birlikte nehir akıntılarının etkisi, Hazar Denizi'nin tuzluluk ve ekosistem dinamiklerini belirliyor. Bu alanda, toplamda 48 milyar varil ham petrol ve 8 trilyon metreküp doğal gaz rezervi olduğu tahmin ediliyor.

İklim Değişikliği ve Su Isınması

Aslanlı, iklim değişikliği projeksiyonlarına göre bu yüzyıl içinde Hazar Denizi'nde su sıcaklığının 0,4 ila 3 derece artacağını belirtti. Yağış oranının azalması ve su sıcaklığının artması, denizdeki oksijen seviyesinin tükenmesine sebep oluyor. Hazar Denizi’nde su sıcaklıklarının artması, su dengesinin bozulmasına yol açıyor.

Biyoçeşitlilikte Azalma

Biyolojik çeşitlilikteki kayıplar, Hazar mersin balığı ve Hazar foku gibi endemik türlerin sayısının azalmasıyla kendini gösteriyor. 20. yüzyılın başlarında Hazar fokunun sayısı yaklaşık 1 milyonken, günümüzde bu sayı 110 bin ile 360 bin arasında değişiyor.

Kirlilik ve Ekonomik Etkiler

Kirlilik kaynağı olarak, kirli atık suyun %60'ının Volga Nehri'nden geldiğini vurgulayan Aslanlı, zamanla su seviyesinin düşmesinin tuzluluk oranını artırdığını belirtti. Kıyı devletlerinin ekonomileri açısından balıkçılığın önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Aslanlı, deniz seviyesinin düşmesinin balık besleme alanlarının ölçeğini etkilediğini ifade etti.

Gelecek İçin Önlemler

Aslanlı, kıyıdaş ülkelerin işbirliğini derinleştirmeleri gerektiğini belirterek, çevresel sorunların sistematik olarak incelenmesi ve kirlilikle mücadele için uluslararası kuruluşlarla işbirliklerinin önemini vurguladı. Aynı zamanda, kıyı bölgelerinde yaşayan insanların ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı: İBB'den Yeni Gelişmeler
2
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF'ten 'Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı'
3
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 2025'te Memur Maaşlarına %15 Ek Zam Talebi
4
Kayseri'de İş Kazası: Makineye Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
5
Rusya, Donetsk'te Yelizavetovka'yı Ele Geçirdi
6
Suriyeli Rezak Ailesi, Adıyaman'dan Ülkelerine Dönüş Yolu Açtı
7
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!