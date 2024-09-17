Hazar Denizi'ni Yüzerek Geçen Seyyah Karl Bushby Azerbaycan'a Ulaştı

Hazar Denizi'nde İnanılmaz Bir Yolculuk

Yürüyerek dünya turuna çıkan İngiliz seyyah Karl Bushby, Hazar Denizi'ni yüzerek Kazakistan'dan Azerbaycan'a geçiş yaptı. 1998'de seyahatlerine başlayan Bushby, bu süreçte dünyanın dört bir yanını adım adım keşfetmeyi hedefliyor.

Kazakistan'dan Azerbaycan'a Geçiş

Kazakistan'ın Aktau kentinden 41 gün önce denize giren Bushby, bu süre zarfında 288 kilometre mesafe kat etti. Seyahatine iki Azerbaycanlı profesyonel yüzücü ve bir arkadaşı ile birlikte devam eden Bushby, sonrasında Hazar Denizi kıyısındaki bir tatil köyüne ulaştı.

Azerbaycan'a varışında onu Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Mariana Vasileva ve çok sayıda sporcu karşıladı. Kıyıda, Azerbaycan'a giriş mühürleri pasaportlarına vurularak, yeni bir ülkeye adım atmış oldu.

Yüzme Zorlukları ve Gelecek Planları

Bushby, Hazar Denizi'nin güvenlik sorunları nedeniyle karayoluyla değil yüzerek seyahat ettiğini belirtti. "Çok da iyi yüzme bilmediğim halde bu zorlukları aşmayı başardık," diyerek deneyimlerini aktardı.

Azerbaycan'daki yetkililerin kendilerine olan yardımlarından bahseden Bushby, "Şimdi eve döneceğim; birkaç hafta sonra geri dönerek Azerbaycan'ı yürüyerek keşfedeceğim ve buradan Gürcistan'a geçmeyi planlıyorum," dedi.

Uzun Bir Seyahatin Parçası

Karl Bushby, Goliath Seferi adını verdiği bu yolculuğunda hiçbir ulaşım aracı kullanmadığını vurguladı. Seyahatinde 58 bin kilometre yürümeyi hedefleyen Bushby, bu hedefinin üçte ikisini tamamlamış durumda.

Yürüyerek dünyayı gezen İngiliz seyyah Karl Bushby, Hazar Denizi'ni yüzerek Kazakistan'dan Azerbaycan'a geldi. Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1998'de seyahatlerine başlayan Bushby, Kazakistan'dan Azerbaycan'a Hazar Denizi'ni yüzerek geçti.

Yürüyerek dünyayı gezen İngiliz seyyah Karl Bushby, Hazar Denizi'ni yüzerek Kazakistan'dan Azerbaycan'a geldi. Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1998'de seyahatlerine başlayan Bushby, Kazakistan'dan Azerbaycan'a Hazar Denizi'ni yüzerek geçti.

Yürüyerek dünyayı gezen İngiliz seyyah Karl Bushby, Hazar Denizi'ni yüzerek Kazakistan'dan Azerbaycan'a geldi. Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1998'de seyahatlerine başlayan Bushby, Kazakistan'dan Azerbaycan'a Hazar Denizi'ni yüzerek geçti.

Yürüyerek dünyayı gezen İngiliz seyyah Karl Bushby, Hazar Denizi'ni yüzerek Kazakistan'dan Azerbaycan'a geldi. Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1998'de seyahatlerine başlayan Bushby, Kazakistan'dan Azerbaycan'a Hazar Denizi'ni yüzerek geçti.

Yürüyerek dünyayı gezen İngiliz seyyah Karl Bushby, Hazar Denizi'ni yüzerek Kazakistan'dan Azerbaycan'a geldi. Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1998'de seyahatlerine başlayan Bushby, Kazakistan'dan Azerbaycan'a Hazar Denizi'ni yüzerek geçti.

Yürüyerek dünyayı gezen İngiliz seyyah Karl Bushby, Hazar Denizi'ni yüzerek Kazakistan'dan Azerbaycan'a geldi. Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1998'de seyahatlerine başlayan Bushby, Kazakistan'dan Azerbaycan'a Hazar Denizi'ni yüzerek geçti.

Yürüyerek dünyayı gezen İngiliz seyyah Karl Bushby, Hazar Denizi'ni yüzerek Kazakistan'dan Azerbaycan'a geldi. Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1998'de seyahatlerine başlayan Bushby, Kazakistan'dan Azerbaycan'a Hazar Denizi'ni yüzerek geçti.

Yürüyerek dünyayı gezen İngiliz seyyah Karl Bushby, Hazar Denizi'ni yüzerek Kazakistan'dan Azerbaycan'a geldi. Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1998'de seyahatlerine başlayan Bushby, Kazakistan'dan Azerbaycan'a Hazar Denizi'ni yüzerek geçti.

Yürüyerek dünyayı gezen İngiliz seyyah Karl Bushby, Hazar Denizi'ni yüzerek Kazakistan'dan Azerbaycan'a geldi. Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1998'de seyahatlerine başlayan Bushby, Kazakistan'dan Azerbaycan'a Hazar Denizi'ni yüzerek geçti.

Yürüyerek dünyayı gezen İngiliz seyyah Karl Bushby, Hazar Denizi'ni yüzerek Kazakistan'dan Azerbaycan'a geldi. Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1998'de seyahatlerine başlayan Bushby, Kazakistan'dan Azerbaycan'a Hazar Denizi'ni yüzerek geçti.

Yürüyerek dünyayı gezen İngiliz seyyah Karl Bushby, Hazar Denizi'ni yüzerek Kazakistan'dan Azerbaycan'a geldi. Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1998'de seyahatlerine başlayan Bushby, Kazakistan'dan Azerbaycan'a Hazar Denizi'ni yüzerek geçti.

Yürüyerek dünyayı gezen İngiliz seyyah Karl Bushby, Hazar Denizi'ni yüzerek Kazakistan'dan Azerbaycan'a geldi. Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1998'de seyahatlerine başlayan Bushby, Kazakistan'dan Azerbaycan'a Hazar Denizi'ni yüzerek geçti.

Yürüyerek dünyayı gezen İngiliz seyyah Karl Bushby, Hazar Denizi'ni yüzerek Kazakistan'dan Azerbaycan'a geldi. Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1998'de seyahatlerine başlayan Bushby, Kazakistan'dan Azerbaycan'a Hazar Denizi'ni yüzerek geçti.