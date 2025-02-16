Hazar Gölü Kış Manzarasıyla Büyülüyor

Hazar Gölü, Kışın Büyüleyici Güzelliğini Seriyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yer alan çevresi karla kaplı Hazar Gölü, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından dronla görüntülendi. Kent genelinde bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışları, bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Hazar Gölü'nü tamamen beyaza bürüdü.

Doğanın Büyüleyici Yüzü

Yaklaşık 81 kilometrekare yüzey alanına sahip göl, etrafını çevreleyen karla kaplı dağlar ile muhteşem bir doğa manzarası sunuyor. Kış aylarında mavi ile beyazın birleştiği bu etkileyici görüntü, her yıl birçok ziyaretçiyi kendine çekiyor.

Hafta Sonu Keyfi

Göl çevresindeki turistik tesislerde konaklayan ziyaretçiler, hafta sonunu göl kıyısında geçirerek, karlar arasında gezinti ve piknik yapma fırsatı buldu. Hazar Gölü'nün karla kaplı manzarası, doğaseverler için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Dronla Çekilen Görüntüler

Hazar Gölü ve çevresindeki kar manzarası, dronla yapılan çekimler sayesinde daha da göz alıcı bir hale geldi. Bu doğal güzellik, ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çevresi karla kaplı Hazar Gölü, dronla görüntülendi. Kentte son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı, bölgenin önemli turizm destinasyonlarından Hazar Gölü'nün çevresini beyaza bürüdü.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çevresi karla kaplı Hazar Gölü, dronla görüntülendi. Kentte son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı, bölgenin önemli turizm destinasyonlarından Hazar Gölü'nün çevresini beyaza bürüdü.