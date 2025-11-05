Hazar Gölü'nde 6’ncısı Yapılan Temizlik: 10 Ton Çöp Toplandı

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, Hazar Gölü çevresinde periyodik olarak yürüttüğü temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon 6’ncısı yapılan çalışmalarda, 30 personel ve 10 araç ile yaklaşık 10 ton çöp toplandı.

Çalışmanın Detayları

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından Hazar Gölü'nün doğal güzelliğinin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla başlatılan temizlik faaliyetleri aralıksız devam etti. Ekipler, göl çevresinde yaptıkları kapsamlı çalışmalarda bölgeyi atıklardan arındırarak temizliğe katkı sundu.

Vatandaşlara Çağrı

İl Özel İdaresi yetkilileri, Hazar Gölü'nün hem turizm hem de ekolojik açıdan korunmasının önemine vurgu yaparak, bu tür çalışmaların belirli periyotlarla sıkça tekrarlanacağını belirtti. Yetkililer, vatandaşlardan çevre duyarlılığı göstermelerini istedi.

