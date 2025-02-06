DOLAR
35,87 0,08%
EURO
37,26 0,32%
ALTIN
3.297,85 0,22%
BITCOIN
3.541.753,5 -1,24%

Hazine 2.5 Milyar Dolar Tahvil İhracı Gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2032 vadeli tahvilinde 2,5 milyar dolar ihraç etti, talep ise 3 katından fazla oldu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:48
Hazine 2.5 Milyar Dolar Tahvil İhracı Gerçekleştirdi

Hazine, 2,5 Milyar Dolar Tahvil İhracı Yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı ile büyük bir finansman sağladı. İhraç tutarı 2,5 milyar dolar olurken, tahvile 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep göstermiştir.

İşlem ve Kupon Detayları

Bakanlığın internet sitesinde açıklanan bilgilere göre, bu yıl için belirlenen dış finansman programı kapsamında, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale gibi önemli kuruluşlara 5 Şubat tarihinde yetki verilmiştir. İhraç, aynı gün tamamlanmış ve 12 Şubat tarihinde Bakanlığın hesaplarına giriş yapması planlanmaktadır.

12 Şubat 2032 vadeli tahvilin kupon oranı %7,125, getiri oranı ise %7,2 olarak belirlenmiştir.

En Düşük Prim Farkı ve Yatırımcı Dağılımı

İhraçta, benzer vadedeki ABD Hazine tahvil getirisi üzerine kaydedilen 287,9 baz puan seviyesindeki prim farkı, Bakanlık tarafından son 7 yılda gerçekleştirilen konvansiyonel tahvil ihracı işlemleri arasında en düşük prim farkı olarak kaydedilmiştir.

Tahvilin dağılımında ise, %40'ı Birleşik Krallık, %34'ü ABD, %12'si diğer Avrupa ülkeleri, %8'i Türkiye ve %6'sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracı ile 2025 yılı için uluslararası sermaye piyasalarından toplam 2,5 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış olundu.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çukurova Üniversitesi Depremzedeleri Unutmadı: Anma Programı Düzenlendi
2
Fatih'te Restoranda Çıkan Yangın Komşu Binalara Sıçradı
3
ABD, Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Uçak Guantanamo Körfezi'ne Ulaştı
4
Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
5
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
6
Başakşehir'de Su Tankeri Tıp Merkezine Çarptı
7
Aydın'da Lise Öğrencileri Deprem Şehitlerini '04.17' Koreografisiyle Andı

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış