Hazine 2.5 Milyar Dolar Tahvil İhracı Gerçekleştirdi

Hazine, 2,5 Milyar Dolar Tahvil İhracı Yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı ile büyük bir finansman sağladı. İhraç tutarı 2,5 milyar dolar olurken, tahvile 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep göstermiştir.

İşlem ve Kupon Detayları

Bakanlığın internet sitesinde açıklanan bilgilere göre, bu yıl için belirlenen dış finansman programı kapsamında, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale gibi önemli kuruluşlara 5 Şubat tarihinde yetki verilmiştir. İhraç, aynı gün tamamlanmış ve 12 Şubat tarihinde Bakanlığın hesaplarına giriş yapması planlanmaktadır.

12 Şubat 2032 vadeli tahvilin kupon oranı %7,125, getiri oranı ise %7,2 olarak belirlenmiştir.

En Düşük Prim Farkı ve Yatırımcı Dağılımı

İhraçta, benzer vadedeki ABD Hazine tahvil getirisi üzerine kaydedilen 287,9 baz puan seviyesindeki prim farkı, Bakanlık tarafından son 7 yılda gerçekleştirilen konvansiyonel tahvil ihracı işlemleri arasında en düşük prim farkı olarak kaydedilmiştir.

Tahvilin dağılımında ise, %40'ı Birleşik Krallık, %34'ü ABD, %12'si diğer Avrupa ülkeleri, %8'i Türkiye ve %6'sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracı ile 2025 yılı için uluslararası sermaye piyasalarından toplam 2,5 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış olundu.