Hazine Bakanı Şimşek: Cari Açık Sürdürülebilir Seviyelere Geriliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Önemli Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesinin, uygulanan ekonomi programının en önemli kazanımlarından biri olduğunu vurguladı. Şimşek, "Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz," şeklinde bilgi verdi.

2024 Dönemi Cari Açık Verileri

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden Kasım 2024 dönemi ödemeler dengesi verilerini değerlendirerek, Ocak-Kasım 2024 döneminde cari açığın 5,6 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şimşek, yıllık cari açığın Mayıs 2023'e göre 48,2 milyar dolar azaldığını da bildirdi.

Dış Finansman ve Ekonomik Gelişmeler

Dış finansmana daha uygun koşullarla erişimin arttığını belirten Şimşek, son 1,5 yılda reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 130 ve yüzde 150 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti. Bu süreçte sürdürülebilir cari dengenin korunması ve finansman kalitesinin artırılması amacıyla programlarının kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

Öngörülen Zorluklar

Şimşek, Avrupa Birliği'ndeki zayıf talep, artan petrol fiyatları, güçlenen ABD doları ve düşen avro/dolar paritesi gibi faktörlerin cari dengeyi önümüzdeki dönemde olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Bu bağlamda hükümet, cari açığın sürdürülebilirliğini sağlamak için kapsamlı önlemler almayı sürdürecek.