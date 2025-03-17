Hazine Bakanı Şimşek ve ABD Hazine Bakanı Bessent Arasında Verimli Görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin temel gündemi, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi oldu.

Edinilen bilgilere göre, Şimşek, Bessent'i yeni görevine başlaması dolayısıyla tebrik etti. İki bakan, en kısa sürede yüz yüze görüşme konusunda anlaşmaya vararak nisan ayının son haftasında Washington DC'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları çerçevesinde bir araya gelmeyi planlıyor.

Yaklaşık yarım saat süren bu verimli telefon görüşmesinde, Türkiye ve ABD'nin ekonomik işbirliğinin nasıl ilerletilebileceği detaylı bir şekilde ele alındı.