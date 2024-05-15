Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel'de AB ile iş birliği perspektiflerini tartıştı

Mehmet Şimşek'ten AB'ye iş birliği çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel'de önemli bir konferans olan "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" etkinliğinde Avrupa Birliği (AB) ile iş birliği olanaklarını tartıştı. Şimşek, Türkiye'nin öncelikli hedeflerinin fiyat istikrarını sağlamak, mali pozisyonu güçlendirmek ve dış dengeyi düzeltmek olduğunu belirtti.



Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Şimşek, enflasyonun düşürülmesi ve mali ayarlamaların yapılması gerekliliğine vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye'nin AB ile ticaret hacminin artması ve ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Avrupa'ya vize serbestisi getirilmesi gerekliliğine değinen Şimşek, enerji güvenliği, göç ve üçüncü ülkelerle iş ortaklıkları gibi konularda iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Şimşek'in Brüksel'deki temasları sırasında AB Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ekonomik iş birliğinin artırılması üzerinde duruldu. Türkiye'nin AB üyeliğinin hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin çıkarına olduğunu vurgulayan Şimşek, AB'nin Türkiye'ye karşı liderlik ve stratejik perspektif eksikliği olduğunu belirtti.