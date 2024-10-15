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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ekonomi Açıklamaları

Bakan Şimşek, enflasyon, cari açık ve Körfez ülkeleriyle işbirliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 12:00
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ekonomi Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon ve fiyat artışları konusundaki gelişmeleri değerlendirerek, olumlu bir seyir izlediklerini belirtti. Şimşek, "Enflasyonda ve fiyat artışlarında yavaşlama var, bu devam edecek. Bu konuda kararlıyız, programı uygulayacağız, sonuç veriyor ve enflasyonu düşüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Katar ve Kuveyt Ziyaretleri

Bakan Şimşek, Katar ve Kuveyt ziyareti hakkında bilgiler vererek, iki ülkeyle olan ilişkilerin önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Konuşmasında, "Körfez ülkeleri ile ekonomik ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Bu bölge büyük bir alım gücüne sahip ve Türkiye için önemli bir pazar." dedi.

AABD'deki Toplantılar

ABD'de yapılacak olan IMF ve Dünya Bankası Toplantılarına değinen Şimşek, "Bu toplantılarda Türkiye ekonomisini anlatacağız. Yatırımları çekmek için önemli fırsatlar var." şeklinde konuştu.

Cari Açık ve Yapısal Dönüşüm

Özellikle cari açık konusuna dikkat çeken Şimşek, "Cari açık, milli gelire oranla yüzde 2-2,5 seviyelerine çekilecektir. Bu, Türkiye'nin dış borç oranını da düşürecektir." ifadelerini kullandı.

Yeşil Dönüşüm ve Enerji

Yeşil dönüşümün önemine de değinen Bakan Şimşek, "Körfez ülkeleri, yeşil enerjide büyük bir ilgi gösteriyor. Bu alanda işbirliği yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Enflasyon Beklentileri

Son olarak Şimşek, enflasyondaki düşüşün süreceğini belirterek, "Programa sadık kalacağız ve hedeflerimize ulaşacağız. Enflasyon beklentilerinde de iyileşme var." dedi.

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