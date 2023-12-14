Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama: Kestirme yok, doğru yoldayız!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Şimşek, enflasyonla mücadele çerçevesinde alınan önlemlerin etkisini göstermesi için zaman gerektiğini belirtti. Son dönemde atılan adımların ekonomide olumlu sonuçlar vermeye başladığına dikkat çeken Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Sabır ve kararlılıkla programı uygulayacağız, zamana ihtiyacımız var. Kestirme, kolaycı bir çözüm yok ama son birkaç ayda birçok alandaki gelişmeye baktığımızda programın çalıştığını, doğru yolda olduğumuzu göreceksiniz." dedi.

Kur değişimine dair açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, kur koruma mevduat sistemi stokunun 1 Aralık tarihinden sonra 2,7 milyon liraya gerilediğini belirtti.

Kripto varlıklarına ilişkin de açıklama yapan Şimşek, "Kripto varlıklar değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar şeklinde tanımlanıyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcısı, kripto varlık saklama hizmeti tanımları yapılıyor. Platformların işleyişine yönelik düzenlemeler öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Şimşek, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar konusunda yapılan bir çalışmadan bahsederek, yeniden değerleme oranının yaklaşık yüzde 58 olduğunu belirtti. Ayrıca, bazı konularda hedef enflasyonun göz önüne alınıp alınmayacağına dair bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Bakan Şimşek, özellikle düşük enflasyon etkisine sahip kalemlerde yeniden değerlemenin temel alınması, yüksek enflasyon etkisi olan kalemlerde ise Merkez Bankası'nın hedef enflasyonunun dikkate alınmasına yönelik bir çalışmanın sürdüğünü belirtti.