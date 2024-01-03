Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı

2023 yılında enflasyon rekor seviyeye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 64,77 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını belirterek, 2024 yılında programın hedeflerine ulaşmak için gereken tedbirleri almaya alacaklarını söyledi. Şimşek, programın gerçekçi ve tutarlı olduğunu, büyüme ve cari açıkta da olumlu sonuçlar alacaklarını ifade etti.

REVİZE HEDEFLERİMİZ TUTUYOR

Kasım ayı enflasyon verileri beklentilerin altında gelirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele konusunda kararlılıklarını vurguladı. Şimşek, uyguladıkları programın gerçekçi ve tutarlı olduğunu, yılsonu hedeflerini yakaladıklarını ve 2024 yılında da başarılı olacaklarını söyledi. Şimşek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık. 2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz. Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor." şeklinde konuşan Bakan Şimşek, hedeflenen seviyeye yakın olunduğunun altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."