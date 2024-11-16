Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 2026 Sonrasında Enflasyon Tek Haneye Yerleşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Önemli Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan 2025 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Şimşek, Türkiye'nin şu anda bir dezenflasyon döneminde bulunduğunu belirterek, "Özellikle 2026 ve sonrası istikrar dönemi olacak. Yani enflasyonun artık tek haneye doğru evrildiği ve kalıcı şekilde kontrol altına alındığı dönem olacak." ifadelerini kullandı.

Gelir Dağılımında İyileşme

Son 22 yılda gelir dağılımının iyileşmesi için atılan adımlara dikkat çeken Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde yakın dönemde bu alanda önemli iyileşmeler yaşandığını vurguladı. Enflasyonun gelir dağılımını bozduğuna ve alım gücünü düşürdüğüne değinen Bakan, fiyat istikrarının birincil hedefleri olduğunu ifade etti.

Tahminlerde Revizyon Olabilir

Uluslararası kuruluşların tahminlerinde değişiklik olduğuna işaret eden Şimşek, "Uygulanan politika ve gelişmelere göre bazı tahminler revize edilebilir. Çünkü tahmin süreçleri dinamiktir." dedi.

Ekonomik Göstergelerde Olumlu İşaretler

Bakan Şimşek, bu yıl cari açık ve işsizlik oranlarının öngörülerinin altında kalmasını beklediklerini belirtti. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için ilave tedbirlerin alınacağını ifade eden Şimşek, bütçe harcamalarında deprem kaynaklı azalış öngördüklerini söyledi.

Kur Korumalı Mevduat Uygulaması

Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoğunun gerilemesine de değinen Bakan, KKM'nin geçici bir tedbir olarak devreye alındığını ve çıkış sürecinin başladığını belirtti. KKM stoku, Ağustos 2023'te zirveye ulaşırken, 8 Kasım itibarıyla 1,3 trilyon liraya düştü.

Bütçe Açığı ve Tasarruf Tedbirleri

2025 yılında bütçe açığını azaltmayı hedeflediklerini ifade eden Şimşek, kamu harcamalarında tasarruf felsefesiyle yukarı yönlü sapmalara dikkat çekti. Faiz harcamalarının milli gelire oranının düşmeye devam ettiğini belirten Bakan, bu oranı %2,9 seviyesine çekmeyi planladıklarını açıkladı.

Sonuç olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunarak, gelecekte öngörülen ekonomik istikrarı ve yine enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik vaatlerini tekrar gün yüzüne çıkardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.