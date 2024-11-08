Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı ile Görüştü

Bakan Şimşek Pekin'de Görüşmelerde Bulundu

Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Çeşitli temaslar için Pekin'de bulunan Bakan Şimşek, Türkiye-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere şehirde bulunuyor.

İki Ülke İlişkileri İleriye Taşınıyor

Bakan Şimşek, Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında oluşturulan ortak irade doğrultusunda iki ülke ilişkilerinin ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

İşbirliği Alanları ve Hedefler

Başkan Yardımcısı Han, iki ülke liderinin iradeleri sayesinde Türkiye-Çin ilişkilerinde son yıllarda önemli bir ivme kaydedildiğini ifade etti. Bu çerçevede, Türkiye-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi toplantısını Pekin'de yapmalarının önemli olduğunu belirtti.

Han, ayrıca Çin'in Türkiye ile siyasi güveni pekiştirerek, temel çıkarların savunulması, kalkınma stratejilerinin uyumlaştırılması ve uluslararası meselelerde işbirliğinin güçlendirilmesi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Ticaret ve Yatırım Alanlarında İştirak

Görüşme sırasında, tarafların ticaret, yatırımlar, ulaştırma, enerji, tarım ve turizm gibi işbirliği alanları ile diğer ikili konular üzerinde durduğu aktarıldı.

Türkiye-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısı için Pekin'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng ile bir araya geldi.

Türkiye-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısı için Pekin'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng ile bir araya geldi.