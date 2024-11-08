Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Çinli Mevkidaşı ile Ekonomik İlişkileri Geliştirdi

Mehmet Şimşek ve Lan Fo'an Görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ile Pekin'de önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu buluşma, Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin (HİK) ikinci toplantısı çerçevesinde gerçekleşti.

HİK'nin Yeniden Canlandırılması

Bakan Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan ile Şi Cinping'in yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, HİK mekanizmasının canlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Uzun bir aradan sonra, komitenin ikinci toplantısı pek çok konuda ilerlemeler sağladı.

Ekonomik ve Siyasi İlişkilerin Güçlendirilmesi

Şimşek, bu temasların amacının yalnızca ekonomik ilişkilere odaklanmak değil, aynı zamanda iki ülke arasında siyasi güveni pekiştirmek olduğunu ifade etti.

Stratejik İşbirliği Mesajı

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ise yapılan görüşmede, Türkiye ile Çin arasındaki stratejik ilişkileri sürekli olarak zenginleştirmeKararlılığı vurguladı. Lan, "Çin Maliye Bakanlığı olarak, Türkiye ile mali iş birliğimizi derinleştirerek daha kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmenin oluşumuna katkıda bulunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin (HİK) ikinci toplantısı için Pekin'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağ 2), Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an (sol 3) ile bir araya geldi.

Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin (HİK) ikinci toplantısı için Pekin'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağ 2), Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an (sol 3) ile bir araya geldi.