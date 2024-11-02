Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi

Dış Ticaret Açığı Beklentisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı için dış ticaret açığının Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinden daha iyi gerçekleşmesini öngördüklerini ifade etti.

İkiz Dönüşüm ve Katma Değerli Üretim

Şimşek, program adımlarıyla ikiz dönüşüm sağlanarak, katma değerli üretimin artırılacağına dikkat çekti. Ayrıca, tedarik zincirlerinde daha üst sıralara ulaşarak dünya ticaretinden alınan payın artırılacağını belirtti.

Ekim Ayı Dış Ticaret Verileri

Şimşek, sosyal medya üzerinden ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirirken, ihracatın yıllık %3,6 arttığını ve ithalattaki daralmanın 6 aydır devam ettiğini vurguladı. Yıllık dış ticaret açığının ise geçen yılın aynı dönemine göre 35,1 milyar dolar iyileşerek 77,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini kaydetti.