Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra'da Yatırımcılarla Buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 14-17 Ocak tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da uluslararası yatırımcılar ve finans sektörünün önde gelen kuruluşlarının üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek.

AA muhabirinden alınan bilgiye göre, bu yılın ilk yatırımcı buluşmaları kapsamında Şimşek, yarın başlayacak ziyaretinde uluslararası yatırımcılar, üst düzey fon yöneticileri ve kıdemli ekonomistler ile görüşmeler yapacak.

Bu temaslar çerçevesinde, Bakan Şimşek'in amacı, geçen yılı değerlendirmek ve 2025 vizyonu hakkında detaylı bilgiler sunmak olacak. Toplantılarda yatırımcılarla ikili ve geniş katılımlı oturumlarda bir araya gelecek olan Şimşek, Türkiye ekonomisinin geleceği hakkında katılımcılara sunumlar gerçekleştirecek.