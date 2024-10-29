Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Riyad'da Yatırımcılarla Buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Riyad'da Önemli Temaslarda Bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl sekizincisi düzenlenen Suudi Arabistan'ın uluslararası öneme sahip "Future Investment Initiative" Konferansı'na katılmak üzere Riyad'a seyahat etti.

İkili Görüşmeler ve Yatırımcı Toplantıları

Şimşek'in Suudi Arabistan'daki programı, Birleşik Krallık Ticaret Politikaları ve Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Douglas Garven Alexander, Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal ve Bahreyn Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanı Shaikh Salman bin Khalifa ile yapılacak önemli görüşmeleri içeriyor.

Panelde Ana Konuşmacı Olacak

Bakan, ayrıca "Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?" başlıklı panelde ana konuşmacılardan biri olarak yer alacak. Bu panelde, Suudi Arabistan, Hindistan ve Birleşik Krallık'tan diğer bakanlar ile birlikte Uluslararası Finans Kurumu Başkanı Makhtar Diop da bulunacak.

Yatırımcılarla İletişim Kuracak

Riyad temasları sırasında, Bakan Şimşek yatırımcı toplantılarına katılarak Türkiye'nin yatırım fırsatlarını paylaşacak.