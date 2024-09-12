Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Temmuz Ayı Ödemeler Dengesini Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Temmuz Ayı Açıklamaları

Mehmet Şimşek, Temmuz ayında Türkiye'nin ödemeler dengesine ilişkin önemli verileri sosyal medya üzerinden değerlendirdi. Bakan, yapılan açıklamalara göre yıllık cari açığın 20 milyar doların altına gerilediğini belirtti.

Rekor Portföy Girişi

Şimşek, "Temmuzda 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşirken, son bir yılda toplam 34,5 milyar dolarlık bir giriş sağlandı" dedi. Bu yükselişin, ülke ekonomisi için kalıcı rezerv birikimine katkı sunduğuna dikkat çekti.

Yurt Dışı Yerleşiklerin Payı Yükseldi

Bakan, geçen yıl yurt dışı yerleşiklerin devlet iç borçlanma senedi stokundaki payının %0,5 seviyelerine gerilediğini, Temmuz itibarıyla bu oranın %8,7'ye çıktığını vurguladı.

Dış Borç Çevirme Oranları Artıyor

Bankacılık ve reel sektördeki tahvil dahil dış borç çevirme oranlarının geçen yılın ilk 5 ayında sırasıyla %97 ve %73 seviyelerinde olduğunu anımsatan Şimşek, Temmuz'da bu oranların arttığını belirtti.

Gelecek Hedefleri

Bakan Şimşek, "Makroekonomik ve finansal istikrarda kazandığımız başarıları kalıcı hale getirmek ve daha ileri taşımak istiyoruz" diyerek, uluslararası doğrudan yatırımları artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.