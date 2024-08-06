Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Enflasyon ve Ekonomi Hedefleri Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Önemli Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülke ekonomisi ve enflasyon sorunları ile ilgili olarak cesur adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinde değişikliğe gitmeyeceklerini dile getiren Şimşek, "Gerekli tedbirleri alıp yolumuza devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Enflasyon ve Ekonomi Beklentileri

Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın belirlediği enflasyon hedefinin üst bandının bu yıl için %42 olduğunu belirterek, "Enflasyonun yılı %40 civarında kapatmasını bekliyoruz ve rakamlar bunu destekliyor," dedi. Şimşek, piyasa beklentilerinin %43 civarında olduğunu da ekledi.

Jeopolitik Gelişmelerin Ekonomiye Etkisi

Orta Doğu'daki gerginliklerin Türkiye'nin cari açığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Şimşek, "Yıl sonuna kadar hedeflerimizi tutturmak konusunda kararlıyız ve bu konuda bir endişemiz yok," şeklinde konuştu.

Kredi Notu Artışı ve Yatırım Potansiyeli

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından Türkiye’ye verilen kredi notu artışlarını değerlendirirken, Şimşek, bu yıl içinde bu alanda pozitif gelişme gösteren tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Moody's'in iki kademe not artışı ayrıca, yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin arttığını gösteriyor.

Enflasyonla Mücadele

Bakan, enflasyonla mücadele hedeflerinin en büyük öncelik olduğunu, dar gelirli kesimlerin bu sorundan kurtarılması gerektiğini vurguladı. Şimşek, "Kayıt dışılıkla mücadele dışında alternatifimiz yok," diyerek bu konuda yapılacak denetimlerin artacağının altını çizdi.

Sonuç ve Beklentiler

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın müfettişleri sahada sürekli olarak çalışacak ve KKM (Kur Korumalı Mevduat) ile ilgili öngörülerinin ilerlediğini belirten Şimşek, "Enflasyon tek haneye inene kadar rahatlayamayacağız," ifadelerini kullandı. Bu bağlamda, harcama disiplininin sağlanması gerektiğini vurguladı.