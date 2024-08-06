Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Enflasyon ve Ekonomi Hedefleri Açıklamaları

Bakan Mehmet Şimşek, OVP hedeflerinde kararlılık vurguladı, enflasyon ve cari açı ile ilgili beklentilerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:04
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Enflasyon ve Ekonomi Hedefleri Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Önemli Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülke ekonomisi ve enflasyon sorunları ile ilgili olarak cesur adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinde değişikliğe gitmeyeceklerini dile getiren Şimşek, "Gerekli tedbirleri alıp yolumuza devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Enflasyon ve Ekonomi Beklentileri

Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın belirlediği enflasyon hedefinin üst bandının bu yıl için %42 olduğunu belirterek, "Enflasyonun yılı %40 civarında kapatmasını bekliyoruz ve rakamlar bunu destekliyor," dedi. Şimşek, piyasa beklentilerinin %43 civarında olduğunu da ekledi.

Jeopolitik Gelişmelerin Ekonomiye Etkisi

Orta Doğu'daki gerginliklerin Türkiye'nin cari açığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Şimşek, "Yıl sonuna kadar hedeflerimizi tutturmak konusunda kararlıyız ve bu konuda bir endişemiz yok," şeklinde konuştu.

Kredi Notu Artışı ve Yatırım Potansiyeli

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından Türkiye’ye verilen kredi notu artışlarını değerlendirirken, Şimşek, bu yıl içinde bu alanda pozitif gelişme gösteren tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Moody's'in iki kademe not artışı ayrıca, yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin arttığını gösteriyor.

Enflasyonla Mücadele

Bakan, enflasyonla mücadele hedeflerinin en büyük öncelik olduğunu, dar gelirli kesimlerin bu sorundan kurtarılması gerektiğini vurguladı. Şimşek, "Kayıt dışılıkla mücadele dışında alternatifimiz yok," diyerek bu konuda yapılacak denetimlerin artacağının altını çizdi.

Sonuç ve Beklentiler

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın müfettişleri sahada sürekli olarak çalışacak ve KKM (Kur Korumalı Mevduat) ile ilgili öngörülerinin ilerlediğini belirten Şimşek, "Enflasyon tek haneye inene kadar rahatlayamayacağız," ifadelerini kullandı. Bu bağlamda, harcama disiplininin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak