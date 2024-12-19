Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Umman'da Ekonomik Temaslarda Bulunuyor

Umman'da Ekonomik İşbirliği Görüşmeleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karma Ekonomik Komisyonun 12. Toplantısı kapsamında Umman'ın başkenti Maskat'ı ziyaret ediyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Şimşek burada resmi temaslarda bulunuyor.

Üst Düzey Görüşmeler

Şimşek, ziyaret çerçevesinde, Umman Sultanı Özel Temsilcisi Sayyid Asaad Al-Said, Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Moosa Al Yousef ve Maliye Bakanı Sultan bin Salim bin Said Al Habsi ile bir araya geldi. Toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli konular ele alındı.

Türkiye-Umman Yuvarlak Masa Toplantısı

Etkileşimler arasında, her iki ülkenin özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Türkiye-Umman Yuvarlak Masa Toplantısı da düzenlenecek. Bu toplantıda, yatırım ve ticaret alanlarındaki fırsatlar ile ortak projelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Bakan Şimşek, bu akşam temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek.