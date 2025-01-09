Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Aile Destek Programı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı'nın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan, otomatik olarak sona erdiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında, "Bakanımızın, programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bir gazetede yayımlanan "Aileye destek lüksmüş" başlıklı haberin tüm içeriğiyle yalan olduğu aktarıldı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına konuya açıklık getirilmesinin zaruri hale geldiğine işaret edilen açıklamada, "Program, süreli olduğu için bakan imzasına gerek olmadan otomatik sonlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2022'de geçici süreli başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren programdır" denildi.

Bakanlık, bunun yanı sıra, sosyal yardım harcamaları için ayrılan kaynak miktarını 651 milyar liraya çıkarıldığını belirtti. Açıklamada, "Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz. 2002'de milli gelirin yüzde 0,4'ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1'e yükselttik" ifadelerine yer verildi.

Son dönemlerde teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altı çizildi. Kamuoyunu asılsız haberlere karşı duyarlı olmaya davet eden Bakanlık, toplumun tüm kesimlerini bilgilendirmeye devam edeceğini belirtti.