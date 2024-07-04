Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP'li Ali Mahir Başarır'ın iddialarına sert yanıt

BAKANLIK: TEMELSİZ VE MESNETSİZ İDDİALARI REDDEDİYORUZ



Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bakan Mehmet Şimşek'in oturduğu evle ilgili ortaya attığı iddialara sert bir yanıt verdi. Bakanlık, iddiaların tamamen temelsiz ve mesnetsiz olduğunu belirterek, Başarır'ın açıklamalarını kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ali Mahir Başarır'ın TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Bakan Şimşek'e yönelik "bir iddiaya göre" diyerek temel aldığı açıklamalarının haksız ve mesnetsiz isnatlarla dolu olduğu vurgulandı. Açıklamada, Bakan Mehmet Şimşek'in, 2007 yılında siyasete girmek amacıyla yurt dışından kesin dönüş yaptığı ve o dönemde elde ettiği birikimlerle halen oturduğu konutu satın aldığı belirtildi.



2007'DE SATIN ALINAN KONUT VE ZORUNLU TADİLAT

Bakanlık, 2007 yılında satın alınan konutun 2020 yılında zemin katında aşırı nem alması nedeniyle zorunlu su izolasyonu tadilatı yapıldığını, bu tadilatın ise yapıyı inşa eden firma tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. İzolasyon tadilatının iddialarda bahsi geçen firma tarafından yapılmadığının altı çizildi.

Bakanlık açıklamasında, "Yakışıksız isnat ve imalarla, ucuz hilelerle, haksızca siyasette öne çıkmaya çalışan zihniyeti ve Bakanımızı küçük düşürmeye yönelik iddiaları reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.



BAKANLIK: İDDİALAR TEMELSİZ VE MESNETSİZDİR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarını tamamen temelsiz ve mesnetsiz olarak nitelendirerek, Bakan Şimşek'e yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakanlık, bu tür iddiaların siyasi amaçlarla yapıldığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu vurguladı.

Bakan Mehmet Şimşek, 2007 yılında üst düzey yöneticilik yaptığı dönemde yurt dışından kesin dönüş yaparak Türkiye'ye gelmiş ve o dönemde elde ettiği birikimlerle şu anda oturduğu konutu satın almış ve konutun zemin katında meydana gelen aşırı nem sorunu nedeniyle 2020 yılında zorunlu su izolasyonu tadilatı yapılmış olup, bu tadilat yapıyı inşa eden firma tarafından gerçekleştirilmiştir.



Ali Mahir Başarır, 4 Temmuz 2024 tarihinde TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik çeşitli iddialarda bulunmuş ve bu iddiaların "bir iddiaya göre" diyerek dayandırıldığını belirttildi. Fakat Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, Başarır'ın açıklamalarını kınadı.



Bakanlık, Başarır'ın iddialarının siyasi amaçlarla yapıldığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu vurgulamış, bu tür iddiaların Bakan Şimşek'in itibarını zedelemeye yönelik olduğunu belirtti. Bakanlık, bu tür mesnetsiz iddiaların kamuoyunu yanıltma amacını taşıdığını ve siyasette haksızca öne çıkma çabası olduğunu ifade etti.

