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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Uygulamalar: Mükelleflerin Yükümlülükleri Azalıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin mali yükümlülüklerini azaltan yeni düzenlemeler devreye alıyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 09:19
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Uygulamalar: Mükelleflerin Yükümlülükleri Azalıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Önemli Düzenlemeler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin uyum maliyetlerini düşürmek ve bürokratik süreçleri azaltmak amacıyla yeni uygulamalara başladı.

Yenilikçi Uygulamalar

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu tebliğlerine göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sıfır araç alanların elektronik tebligat uygulamasına dahil olması planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin üzerindeki bildirim yükümlülüklerini azaltmak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek adına çeşitli düzenlemeler gerçekleştirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın geliştirdiği sistemlerle mükelleflerin bürokratik yüklerini en aza indirgemek hedefleniyor.

Ba-Bs Uygulamasına Son

2005 yılından bu yana bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin alım ve satımlarını bildirdiği Ba-Bs uygulamasının sona erdirilmesiyle, aylık raporların zorluğu ortadan kaldırılmış oldu. Bu, özellikle elektronik belge uygulamalarını kullanan mükellefler için büyük bir kolaylık sundu.

e-Tebligat Uygulaması

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan e-Tebligat uygulaması, mükelleflere tebligatları ücretsiz olarak elektronik ortamda ve anlık olarak bilgilendirme yaparak iletiyor. Bu sistem, kamuya milyarlarca liraya mal olan kağıt ve posta masraflarından tasarruf sağlıyor.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ve Vergisel Yükümlülükler

2013 yılından beri perakende satışta kullanılan yeni nesil ödeme kaydedici cihazların entegrasyonu sağlanacak. Bu sistemle, mükelleflerin satış uygulama yazılımları ve ödeme kaydedici cihazları arasında daha etkin bir bağlantı oluşturulacak.

Dijital Vergi Dairesi üzerinden belirli işlemler kolayca yapılabilecek, bu sayede mükellefler elektronik ortamda yükümlülüklerini yerine getirebilecek.

Sonuç

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu yeni uygulamalarıyla birlikte, mükelleflerin üzerindeki vergi yükü önemli ölçüde azaltılacak ve bürokratik işlemler en aza indirgenecek.

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