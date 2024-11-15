Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, 2025 yılı bütçe görüşmelerine başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Bugünkü oturumda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi ile birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi kuruluşların bütçeleri ve Sayıştay raporları da ele alınacak.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yatırımcı Tazmin Merkezi ile Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'nin Sayıştay raporları da bu kapsamda görüşme konusu olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

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