Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'Gizli Fon' Davasına Katılma Talebi Kabul Edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Davaya Katılıyor

Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılığı ile gündeme gelen davada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın davaya katılma talebi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Duruşma Detayları ve Sanıklar

Duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan ile tutuksuz yargılanan Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can ve Asiye Öztürk katıldı. Duruşma esnasında çok sayıda avukat ve müşteki, Buse Terim'in de aralarında bulunduğu katılımcılarla birlikte mahkeme salonunda yer aldı.

Müşteki Erkan Karaca’nın İfadeleri

Müşteki Erkan Karaca, sanık Erzan’ın bankanın yöneticisinin de dahil olduğu kapalı bir fon olduğunu belirttiğini ifade etti. Karaca, 2020 yılında, bankanın Florya şubesindeki odasında Erzan’a 1 milyon 138 bin dolar teslim ettiğini ve halen 683 bin dolar alacağının bulunduğunu açıkladı. Karaca, Erzan’ın kendisine hiçbir belge vermeden işlemleri gerçekleştirdiğini ve sürekli bahanelerle oyalandığını aktardı.

Karaca, “Dudak uçuklatan kazançlardan bahsediyordu. Parayı aldıktan sonra herhangi bir belge vermedi,” ifadelerini kullandı.

Sanık Erzan’ın Savunması

Sanık Seçil Erzan ise, müşterilerin kendisine güvendiğini ve o dönem banka müdürü olduğunu savundu. “Bu faizi normal veremeyeceğimi çok iyi bilen biri,” diyen Erzan, “Hiç kimse Seçil bizi böyle kandırdı diyemez,” dedi. Erzan, müştekilerin verdiği paralarla ilgili durumunu açıklamakta zorlandığını ve çeşitli tehditlere maruz kaldığını iddia etti.

Mahkeme Kararı ve İddianame

Mahkeme, Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatlarının davaya katılma talebini kabul ederek duruşmaya devam etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Erzan’ın dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili ayrıntılar yer alıyor. İddianamede, Erzan hakkında 109 yıldan 358 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Diğer sanıklar için de benzer suçlamalarla 3 ile 98 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Bu davada tefecilik ve dolandırıcılık suçlarından toplamda birçok sanığın farklı sürelerde hapis cezası talep ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.