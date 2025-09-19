Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Vergisiz döviz' iddiaları gerçek dışı — Binde 2 kambiyo vergisi uygulanıyor

Bakanlık, bireysel döviz işlemlerinin vergi dışı olmadığını; döviz alımlarında işlem tutarı üzerinden binde 2 kambiyo vergisi uygulandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 12:11
Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Vergisiz döviz' iddiaları gerçek dışı — Binde 2 kambiyo vergisi uygulanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'vergisiz döviz' iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede yer alan 'vergisiz döviz' iddialarına ilişkin açıklama yaparak bu iddiaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını belirtti ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Açıklamada Bakanlık, 'Döviz alımlarında, ticari olup olmadığına veya kazanç sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, işlem tutarı üzerinden binde 2 kambiyo vergisi alınmaktadır. Bireysel döviz işlemlerinin vergi dışı bırakılması söz konusu değildir. Bu tür işlemlerden elde edilen kazançlar kapsam ve mahiyetine göre vergilendirilmektedir.' ifadelerine yer verdi.

Gelir vergisi kapsamı ve ticari işlemler

Bakanlık ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu uyarınca vergiye tabi gelir unsurlarının açıkça belirtildiğini ve gerçek kişilerin bu unsurlar kapsamında elde ettiği gelirlerin vergilendirildiğini hatırlattı. Ticari bir organizasyon içinde ve devamlılık arz edecek şekilde gerçekleştirilen yabancı para alım-satım işlemlerinden sağlanan kazançlar 'ticari kazanç' olarak vergilendirilmektedir.

Açıklamada, sermaye tahsis ederek yabancı para alım ve satımı yapan gerçek kişilerin elde ettiği kur farkı kazançlarının da ticari kazanç kapsamında vergilendirildiği, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde bu konuda çok sayıda özelge bulunduğu kaydedildi. Her iki durumda da gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan kazançların artan oranlı vergi tarifesine göre yüzde 40'a varan oranlarda vergiye tabi tutulduğu belirtildi.

Bakanlığımız bu konudaki denetim ve tarama çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Emekli ve bireysel işlemler hakkında açıklama

Bakanlık açıklamasında, emekli ikramiyesinin ya da maaşının bir kısmıyla döviz alan vatandaşların, yabancı para alım satımı dolayısıyla gelir vergisine tabi tutulmasının söz konusu olmadığına dikkat çekti. Vatandaşların sahip oldukları yabancı paraları bozdurabileceği ve ihtiyaçları doğrultusunda döviz alabileceği ifade edildi.

