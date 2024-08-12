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Hazine ve Maliye Bakanlığı Yeni Uygulamalarla Mükelleflere Kolaylık Sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, vergi mükelleflerine yönelik yeni uygulamaları duyurdu. Bürokrasi azaltılarak süreçler hızlandırılacak.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 10:01
Hazine ve Maliye Bakanlığı Yeni Uygulamalarla Mükelleflere Kolaylık Sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Mükelleflerine Kolaylık Sağlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mükelleflere fayda sağlayacak yeni uygulamaların hayata geçirileceğini açıkladı. Bu yeni uygulamalar, mükelleflerin bildirim yükümlülüklerini azaltmayı ve bürokratik süreçleri sadeleştirmeyi hedefliyor.

Yeni Uygulamalar Hakkında Bilgiler

Bakan Şimşek, gider pusulasının elektronik ortama aktarılacağını, e-Defter uygulamasının yaygınlaştırılacağını, Ba-Bs bildiriminin kaldırılacağını ve elektronik tebliğatın kapsamının genişletileceğini duyurdu. Bu yenilikler sayesinde mükelleflerin yükümlülük ve maliyetleri önemli ölçüde azalacak.

Ba-Bs Bildirimlerinin Kaldırılması

2008 yılından bu yana uygulanan Ba-Bs bildirimleri, bilanço esasına göre defter tutan yaklaşık 1,6 milyon mükellefi etkiliyor. Şimşek, bu formların gerekliliğinin azaldığını belirtirken, önümüzdeki dönemde bu uygulamanın sona ereceğini açıkladı.

Tüm Mükelleflere e-Defter Zorunluluğu

Elektronik belge düzenlemeleri de yaygınlaştırılacak. Geçtiğimiz dönemde e-Defter uygulamasını kullanan 720 bin mükellef bulunuyordu. Şimdi hedef, tüm bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bu uygulama kapsamına alınmasıdır.

Elektronik Belge Uygulamaları ve Tasarruflar

Elektronik olarak düzenlenen belgeler ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlamayı amaçlayan yeni projeler üzerinde de çalışılıyor. Örneğin, e-Tebligat uygulaması, şimdiye kadar yaklaşık 9 milyar lira tasarruf sağladı. Bu uygulama ile mükellefler, tebligatlarını internet aracılığıyla anlık olarak alabiliyor.

Mali Müşavirlere Kolaylıklar

Bakan Şimşek, mali müşavirlerin vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini yerine getirirken daha fazla yetkiye sahip olacağını da söyledi. Bu yenilikler sayesinde mükellefler, mali müşavirlerine dijital platform üzerinde işlemlerini gerçekleştirebilme imkanı tanıyacak.

Bu yeni düzenlemeler, Türkiye’deki vergi sistemini modernleştirmek ve mükelleflerin hayatını kolaylaştırmak adına önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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