Hazır olun hafta sonu donacağız! Meteoroloji'den güncel hava durumu raporu: İstanbul ve 14 ilde yağış alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün beklenen yoğun yağışlar sebebiyle İstanbul dahil 14 şehir için uyarı geldi. 11 il için sarı, 3 ile ise turuncu kodlu uyarı geldi. Meteoroloji'den gelen uyarıdan hemen sonra İstanbul'da sağanak yağışlarla birlikte gün başladı ve ilerleyen saatlerde hava sıcaklıklarında ani bir düşüş yaşanacağı öngörülüyor. Ayrıca, yağışların Antalya'nın doğusundaki 1500 metre üzeri yüksek bölgelerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde kendini göstermesi bekleniyor. İşte Meteoroloji'den gelen güncel hava durumu raporu...

Hazır olun hafta sonu donacağız! Meteoroloji'den güncel hava durumu raporu: İstanbul ve 14 ilde yağış alarmı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinde (Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize çevreleri ve Artvin kıyıları dışında) yağmur ve sağanak yağışlı, Akdeniz kıyıları ise gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 

Yağışların Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu,  Antalya'nın merkezi ve batısı, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Mersin çevreleri ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda ise çok kuvvetli ve bazı bölgelerinde şiddetli yağış olacağı öngörülüyor.

Marmara ve Ege kıyılarında sıcaklık değerlerinin 3 ila 5 derece mevsim normallerinin altına düşeceği diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

hava-durumu

Son değerlendirmelere göre; başta Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimleri ile Çanakkale'nin doğu tarafı,  Diyarbakır ve Adıyaman çevreleri kuvvetli (21-50 kg/m2) yağışa teslim olması bekleniyor. Mersin ve Adana'nın güney kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) yağışlar yaşanacağı öngörülüyor.

Antalya'nın doğusuna bakıldığında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü şeklinde sağanak yağış bekleniyor. 

Ayrıca, Antalya’nın doğusunun 1500 metre üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışları olacağı öngörülüyor. 

Bölgede kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı halkın dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarılar yapılıyor.

hava-durumu

Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden geleceği belirtilirken Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi öngörülüyor. Bu durum, olası ulaşım aksamaları gibi olumsuzluklara neden olabilir. Bu nedenle, halkın bu rüzgar etkisiyle ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması öneriliyor.

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