Haziran ayında güneşten elektrik üretiminde rekor kırıldı!

Yeni bir yazılı açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 16 Haziran'da güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının yüzde 44'ü aşarak yeni bir rekora imza attığını duyurdu. Bakan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, bu rekorun Kurban Bayramı'nın ilk gününde gerçekleştiğini belirtti.



16 Haziran günü toplam 682 bin 223 megavat elektrik üretildiğini kaydeden Bakan Bayraktar, bunun 109 bin 501 megavatının güneşten sağlandığını da ekledi. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının yüzde 16.05 olduğunu söyleyen Bayraktar, 16 Haziran günü bu oranın yüzde 44’ü aştığını da vurguladı. Bayraktar, günün tamamında yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının yüzde 63, yerli ve yenilenebilir kaynakların payının ise yüzde 78,4 olduğunu bildirdi.

Enerji üretiminde Avrupa’nın 5’inci ülkesiyiz!

Bayraktar, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın son kurulu güç istatistiklerine göre, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünya sıralamasında ilk 11'de, Avrupa'da ise 5'inci sırada yer aldığını hatırlattı. Önümüzdeki 12 yıllık süreçte her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alacaklarını aktaran Bayraktar, yeni rekorların gelmeye devam edeceğini de ekledi.

Bu hedeflere ulaşmak için kapasite tahsisleri yapmaya devam ettiklerini belirten Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği 2053 net sıfır emisyon vizyonu ile hareket ettiklerini vurguladı.

