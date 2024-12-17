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Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Törenleri Coşkuyla Kutlandı

Hazreti Mevlana'nın anısına düzenlenen uluslararası anma törenleri, Mevlevi Ayinişerifi ile gerçekleştirildi. Katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 22:43
Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Törenleri Coşkuyla Kutlandı

Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, Konya'daki Mevlana Kültür Merkezi'nde coşkulu bir şekilde kutlandı. Tören, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Tasavvuf Müziği Performansı

Etkinlikte ünlü sanatçı Ahmet Özhan, unutulmaz bir tasavvuf müziği konseri verdi. Yerli ve yabancı davetliler, Özhan'ın performansını büyük bir heyecanla alkışlayarak destekledi.

Mesnevi Sohbeti ve Konuşmalar

Törende, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç tarafından etkileyici bir Mesnevi sohbeti gerçekleştirilerek Mevlana'nın derin fikirleri paylaşıldı. Konya Valisi İbrahim Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Hazreti Mevlana’yı rahmetle yad eden konuşmalar yaptılar.

Kültürel Zenginlik ve Kapanış

Tören, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından icra edilen “Mevlevi Ayinişerifi” ile sona erdi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çok sayıda milletvekili ve davetli katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da "Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü (Şeb-İ Arus)...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da "Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü (Şeb-İ Arus) Uluslararası Anma Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da "Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü (Şeb-İ Arus)...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da "Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü (Şeb-İ Arus) Uluslararası Anma Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

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