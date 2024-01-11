HDP-PKK arasındaki bağlantı deşifre edildi

İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, terör örgütüne para aktaran HDP'li yöneticiler yakalandı. Polis, HDP'li yöneticilerin, vatandaşları 'vergilendirme' bahanesiyle soyarak, PKK/KCK'ya fon sağladıklarını ortaya çıkardı.

HDP-PKK arasındaki bağlantı deşifre edildi
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PKK/KCK terör örgütüne karşı sürdürülen mücadelede yeni bir başarı elde edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda, kritik bir operasyon gerçekleştirildi.

HDP'Lİ YÖNETİCİLER TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MALİ SORUMLULARI ARASINDA 

Örgütün siyasi yapılanmasında yer alan şüpheliler hedef alınan operasyonlarda, 26 zanlının 20’si gözaltına alındı. Yakalananlar arasında, HDP Pendik, Tuzla ve Bakırköy ilçe yöneticileri de var. Soruşturma dosyasındaki HDP'li ilçe yöneticilerinin, örgütün mali sorumlularından oldukları ve örgüte finansal katkıda bulundukları belirlendi.

VERGİ ADI ALTINDA TERÖR ÖRGÜTÜNE MALİ KAYNAK

Örgütün eylem ve faaliyetlerine mali destek sağlamak ve örgütün yaşamasını sürdürmek için HDP’li şüphelilerin mali kaynak bulma çabası içinde oldukları tespit edildi. Bu kapsamda, Kürt asıllı vatandaşlara ‘vergi’ adıyla para talep ettikleri, bu paraları örgüte ‘fon’ olarak aktarmaya çalıştıkları belirlendi.

Örgütün eylem ve faaliyetlerine mali destek sağlamak ve örgütün yaşamasını sürdürmek için HDP’li şüphelilerin mali kaynak bulma çabası içinde oldukları tespit edildi. Bu kapsamda, Kürt asıllı vatandaşlara ‘vergi’ adıyla para talep ettikleri, bu paraları örgüte ‘fon’ olarak aktarmaya çalıştıkları belirlendi.

HDP'li şüphelilerin, siyasi parti kisvesi altında, parti içindeki kişiler vasıtasıyla, partiye yardım veya kumbara adıyla para aktarmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Ayrıca örgütten kopmuş kişileri 'hamle' dedikleri yöntemle örgüte geri döndürmek için uğraştıkları anlaşıldı.

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