HDP'nin hesaplarına bloke konulması talep edilmişti! AYM, o talebi reddetti..

Anayasa Mahkemesi, HDP'ye yapılan 400 milyon 228 bin liralık devlet yardımının seçim yılı olduğu gerekçesiyle durdurulmasına ilişkin başvuruyu karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri bugün bir toplantı düzenledi. Düzenlenen toplantıda, Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yapılan devlet yardımının Yargıtay Başsavcılığı'nın tedbiren dondurulması talebini görüştü.

HAZİNE YARDIMI BLOKE TALEBİNE 'GEREK YOK' HÜKMÜ





Yüksek Mahkeme, Maliye Bakanlığı'nın yaptığı yardımın Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) 14 Mayıs seçimlerine katılmamasından dolayı ödenmesinin engellenmesi talebinin Yargıtay Başsavcılığı'nın yaptığı nedeniyle karara bağlanmasına gerek olmadığına hükmetti.

Yargıtay, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Mayıs 2023'te yapılan seçimlere katılmamama kararı alan HDP'ye Maliye Bakanlığı tarafından 400 milyon 228 bin 667 lira tutarında önleyici yardım bloğu olarak ödden ödeneğe Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan 1. madde 6. fıkra uyarınca tedbiren bolke konulması harcamayı yapan ilgililerden de tahsil edilmesine yönelik sunulan talebi değerlendirmeye aldı.

Anayasa Mahkemesi, talep hakkında yardımın engellenmesine gerek olmadığı yönünde oybirliğiyle karar verdi.