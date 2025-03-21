Heathrow Havalimanı Elektrik Kesintisi Nedeniyle Gece Yarısına Kadar Kapalı

Heathrow Havalimanı, elektrik trafo merkezindeki yangın nedeniyle gece yarısına kadar hizmet veremeyecek.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 07:18
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 07:18
Heathrow Havalimanı Elektrik Kesintisi Nedeniyle Gece Yarısına Kadar Kapalı

Heathrow Havalimanı Elektrik Kesintisi Nedeniyle Kapatıldı

Londra'daki Heathrow Havalimanı, elektrik trafo merkezinde çıkan yangın sonucu yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, bu akşam gece yarısına kadar kapalı kalacak.

Havalimanından yapılan duyuruda, bölgedeki trafo merkezinde meydana gelen yangının, havalimanını besleyen ana elektrik hatlarında "önemli bir kesintiye" yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59'a kadar kapalı olacaktır," ifadeleri yer aldı.

Yangın nedeniyle yalnızca havalimanı değil, Londra'nın batısındaki birçok ev de elektriksiz kaldı. Bu gelişmeler, hem yolcular hem de yerel sakinler arasında tedirginliğe yol açtı.

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