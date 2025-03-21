Heathrow Havalimanı'nda Elektrik Kesintisi Sonrası Uçuşlar Yeniden Başlıyor

Londra Heathrow Havalimanı, bugün ilerleyen saatlerde uçuşların yeniden başlaması için hazırlık yapıyor.

Havalimanı, büyük bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının ardından, >yangın nedeniyle büyük çaplı elektrik kesintisi yaşanması dolayısıyla kapatılmıştı.

Bugün saatler ilerledikçe bazı uçuşların güvenli bir şekilde başlayabileceği bildirildi. Böylelikle, Heathrow Havalimanı'nın yarın tam operasyona geçmesi bekleniyor.

Havalimanı tarafından yapılan resmi açıklamada, yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dilenerek, ilerleyen saatlerde güncel bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Flightradar24 verilerine göre, elektrik kesintisi nedeniyle 1300'ün üzerinde uçuşun etkilendiği öğrenildi.