Heathrow Havalimanı Yakınındaki Yangın Soruşturmasını Terörle Mücadele Polisi Yürütüyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı yakınlarında çıkan yangınla ilgili soruşturmanın, terörle mücadele polisi tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan yazılı açıklamada, yangının çıkış nedenini tespit etmek amacıyla Londra İtfaiyesi ile işbirliği içinde çalışmaların sürdüğü belirtildi. Polis, yangının kötü niyetli bir eylem olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını; ancak soruşturmanın açık fikirli bir şekilde ilerlediğini kaydetti.

Açıklamada, “Trafo merkezinin konumu ve bu olayın kritik ulusal altyapı üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, Londra Metropolitan Polisinin Terörle Mücadele Komutanlığı şu anda soruşturmalara öncülük ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Komutanlığın uzman kaynaklarının, yangının nedeni belirlemek ve aksamayı en aza indirmek için soruşturmanın hızla ilerlemesine yardımcı olacağı vurgulandı.

Havalimanı Elektrik Kesintisi Nedeniyle Kapatıldı

Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı. Londra'nın en büyük havalimanını besleyen, başkentin batısındaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın, büyük çaplı elektrik kesintisine yol açtı.

Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı El Miliband, trafo merkezinin yedek jeneratörünün devre dışı kaldığını belirterek, elektriğin sağlanması için National Grid şirketinin elinden geleni yaptığını ifade etti.

Yangın sonrası yaşanan kesinti nedeniyle bölgede başlangıçta 100 bin evin elektriksiz kaldığını, bu sayının kısa sürede 4 bine düştüğünü aktardı.