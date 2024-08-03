Hedef Heniyye: Türkiye'de İsrail'e Karşı Protestolar

İsrail'in Saldırılarına Tepki

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikastın ardından, Türkiye'nin çeşitli illerinde geniş katılımlı protestolar gerçekleştirildi. Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Eskişehir'de yapılan eylemler, Heniye'nin saldırıya uğramasının yanı sıra, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı bir duruş sergiledi.

Balıkesir'de Toplu Yürüyüş

Balıkesir Sivil Toplum Platformu'nun organizasyonuyla Şeyh Lütfullah Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrağı eşliğinde Ali Hikmet Paşa Meydanı'na kadar yürüdü. Ercan Kuter yaptığı açıklamada, "İsrail, tarih boyunca görülmemiş bir soykırım gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı. Kuter, Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkat çekerek, dünya kamuoyuna seslendi.

Yalova'da Dualarla Protesto

Yalova'daki protesto, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Memur-Sen ve GÖNÜLDER tarafından yapılan etkinlikte, dua ve Kur'an-ı Kerim okumalarının ardından konuşmalar yapıldı. GÖNÜLDER Sözcüsü Hacı Ömer Anlayışlı, İsrail'in saldırılarına karşı duruş sergileyerek, provokasyonların sona ermesini talep etti.

Kütahya'dan Sert Mesajlar

Kütahya'da, Ulu Cami önünde toplanan halk, Türk ve Filistin bayraklarıyla Zafer Meydanı'na yürüdü. Kütahya Valisi Musa Işın, halkın zulme karşı her zaman durduğunu belirtti. Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Ülfet Balon ise, "İsrail'in katliamlarına dur demek için uluslararası topyekun bir tepki gerektiğini vurguladı.

Çanakkale ve Eskişehir'deki Etkinlikler

Çanakkale'de, Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu bugünkü etkinlikte, İsrail'in zulmüne karşı sert sloganlar atıldı. Eskişehir'de ise, Kardeşlik Platformu'nun öncülüğünde yapılan protestoda, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da yer aldı. Yapılan konuşmalarda, Gazze halkının maruz kaldığı saldırılara ve uluslararası toplumun sessizliğine dikkat çekildi.

Bu protestolar, yalnızca yerel değil, uluslararası bir sorun olan insanlık suçlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenmiş ve katılımcılar, bu tür eylemlerin devam edeceği mesajını vermiştir.