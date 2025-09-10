Hegseth ile Dong Telefonda Görüştü: ABD 'Çatışma İstemiyoruz' Dedi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çinli mevkidaşı Dong Jun ile telefon görüşmesinde iki ülke arasında çatışma istemediklerini ve Asya-Pasifik çıkarlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 17:08
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasında çatışma yaşanmasını istemediklerini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hegseth'in Çin Savunma Bakanı Dong ile telefonda görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, Hegseth'in görüşmede, ABD'nin, "Çin ile çatışma, rejim değişikliği veya Çin'i boğma peşinde olmadığını" açıkça belirttiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Hegseth'in, "ABD'nin öncelikli bölge olan Asya-Pasifik'te hayati çıkarları olduğunu ve bu çıkarları kararlılıkla koruyacağını da açıkça belirtti." ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

Bakanların konuşmalarında genel olarak "samimi ve yapıcı" şekilde görüş alışverişinde bulunduğu ve görüşmeleri ilerletmek konusunda anlaştığı kaydedildi.

