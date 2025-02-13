Hegseth: NATO İçin Daha Fazla Harcama Zorunlu

Hegseth'ten NATO Açıklamaları

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Hegseth, "Biz, NATO İttifakına bağlıyız. Bu ortaklığın önemini anlıyoruz ancak sonsuza dek bu statükoya bağlı kalınamaz. Avrupa, daha fazla harcama yapmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Avrupalı Müttefiklerin Sorumluluğu

Hegseth, Avrupa'nın savunma bütçelerine katkıda bulunması gerektiğini belirterek, mevcut savunma harcama hedefinin GSYH'nın yüzde 2'si olarak belirlenmesinin yeterli olmadığını vurguladı. "Sert gücün yerini tutacak hiçbir şey yoktur" diyen Hegseth, müttefiklerin savunma sanayisi kapasitesini genişletmelerinin kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Ukrayna-Rusya Barış Görüşmeleri

Ukrayna'daki barış müzakereleri hakkında da açıklamalarda bulunan Hegseth, Başkan Donald Trump'ın hem Rusya hem de Ukrayna liderleri ile kalıcı bir anlaşma sağlamak için müzakerelere liderlik edeceğini söyledi. "Başkan Trump, her iki liderle görüşerek bu müzakerelerin başarıya ulaşmasını sağlayacak" şeklinde konuştu.

ABD'nin Savunma Politikası

ABD'nin savunma harcamalarıyla alakalı sorulara yanıt veren Hegseth, Trump yönetiminin ulusal güvenliğe olan bağlılığını yineledi. "Yüzde 3,4, NATO içindeki müttefiklerimizin çoğundan daha büyük, çok sağlam bir yatırımdır" dedi ve bu konuda kimsenin tartışma yapamayacağını vurguladı.

Çin İle İlişkiler

Hegseth, Çin ile çatışma arayışında olmadıklarını belirterek, aradaki çıkar farklılıklarının tanınması gerektiğini ifade etti. "Çatışmanın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyoruz. Kesinlikle Çin ile çatışma aramıyoruz" dedi.

Sonuç

Bakan Hegseth, NATO'nun geleceği için müttefiklerin daha fazla harcama ve yatırım yapmaları gerektiğini tekrarladı. "Bu ittifakın parçası olmaktan gurur duyuyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.