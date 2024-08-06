Heimlich Manevrası ile Hayata Dönen Çalışan

Izmit’te Dramatik Kurtuluş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bir lokantada çalışan Nazım Kazdal, boğazına ekmek parçası kaçması sonucu zor anlar yaşadı.

Arkadaşlık ve Müdahale

Dostu Bahadır Kayagil, durumu fark ederek hemen müdahale etti. Kayagil, Heimlich manevrası uygulayarak arkadaşının boğazındaki ekmek parçasını çıkardı ve Kazdal'ın nefes almasını sağladı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anı, lokantanın güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Kazdal, bu hayati müdahale sayesinde sağlığına kavuştu ve arkadaşına teşekkür etti.